Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Мощный пожар в торговых помещениях рядом с ТТК в Москве сняли на видео

На Сущевском валу в Москве сняли на видео мощный пожар в торговых помещениях рядом с ТТК

В Москве на улице Сущевский Вал загорелись торговые помещения. Видео мощного пожара рядом с Третьим транспортным кольцом (ТТК) публикует Telegram-канал Mash.

На снятых очевидцами кадрах видно, что из-за пожара на Третьем транспортном кольце затруднена видимость. Из загоревшегося здания валят темные клубы дыма.

По данным столичного Дептранса, из-за возгорания перекрыто движение по дублеру Третьего транспортного кольца. Также приостановлено движение по Октябрьской улице.

Ранее на юге Москвы три человека погибли из-за пожара в жилом доме. Квартира, в которой произошел пожар, была сильно захламлена, огонь охватил личные вещи и мебель.

Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Бастрыкин раскрыл новые детали дела о вооруженном нападении на школу Казани
В третьем за день российском городе эвакуировали школы из-за угрозы минирования
Задержанному после убийства российского депутата предъявили обвинение
В США захотели заплатить за выступление Косторной в «Ледниковом периоде»
Кудрин подвел итог 30-летия независимости России
Проценко заявил о готовности к увеличению числа больных коронавирусом
Названо снижающее заражаемость свойство коронавируса
Бывшая участница «Дома-2» раскрыла способ купить квартиру в Москве
Роскомнадзор обратился к стриминговым сервисам из-за показа наркотиков
Россиян предупредили о подорожании ОСАГО почти в полтора раза
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter