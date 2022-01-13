Мощный пожар в торговых помещениях рядом с ТТК в Москве сняли на видео

В Москве на улице Сущевский Вал загорелись торговые помещения. Видео мощного пожара рядом с Третьим транспортным кольцом (ТТК) публикует Telegram-канал Mash.

На снятых очевидцами кадрах видно, что из-за пожара на Третьем транспортном кольце затруднена видимость. Из загоревшегося здания валят темные клубы дыма.

По данным столичного Дептранса, из-за возгорания перекрыто движение по дублеру Третьего транспортного кольца. Также приостановлено движение по Октябрьской улице.

Ранее на юге Москвы три человека погибли из-за пожара в жилом доме. Квартира, в которой произошел пожар, была сильно захламлена, огонь охватил личные вещи и мебель.