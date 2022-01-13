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Зеленский захотел ввести ограничения для олигархов за пределами Украины

Зеленский поручил Минюсту ввести ограничения для украинских олигархов за пределами страны
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский . Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский поручил ввести ограничения для украинских олигархов за пределами страны. Об заявил министр юстиции Украины Денис Малюська в эфире телеканала «Рада», пишет ТАСС.

По его словам, на последнем заседании Совета национальной безопасности и обороны глава государства потребовал отработать процесс взаимодействия с иностранными партнерами, «чтобы статус олигарха и ограничения не оставались исключительно в границах» Украины. «То есть чтобы наши партнеры также реагировали, также устанавливали дополнительный контроль относительно активов и деятельности таких лиц за границей», — отметил глава ведомства.

Малюська добавил, что министерство работает над этой задачей. Он подчеркнул, что статус олигарха автоматически будет мешать вести бизнес за пределами Украины, однако это необходимо урегулировать нормативными актами.

Ранее на Украине был принято закон о «деолигархизации», запрещающий богатейшим людям страны финансировать политические партии и владеть СМИ. Закон против влияния олигархов внес в Раду лично Владимир Зеленский, а голоса за него отдали преимущественно члены правящей партии «Слуга народа».

Марина Совина
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