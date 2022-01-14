Драматичное видео спасения умирающей девочки полицейскими появилось в сети

Видео из полицейской машины, на котором патрульные офицеры спасают умирающую девочку, появилось в сети. Драматичные кадры опубликовало Daily Mail.

Инцидент, попавший на видео, произошел 9 января в Буэнос-Айресе, Аргентина. Сотрудники полиции Лаура Пагани и Диего Карризо патрулировали улицы, когда услышали крики женщины с ребенком на руках. Оказалось, что полуторогодовалая девочка начала задыхаться.

Полицейские сразу же бросились на помощь: они усадили мать на заднее сидение автомобиля, а Пагани принялась делать ребенку искусственное дыхание на переднем, пока Карризо на высокой скорости вел машину к ближайшей больнице. На одном из светофоров полицейский автомобиль чуть не столкнулся с остановившимся легковым автомобилем, однако Карризо успел вовремя затормозить.

В итоге сотруднице полиции удалось вернуть девочку к жизни перед самым подъездом к больнице. «Я забыла, что я полицейский, и поставила себя на место матери, хотя своих детей у меня нет», — рассказала Лаура Пагани.

Как стало известно позже, врачам удалось стабилизировать состояние девочки, которую зовут Альма. Она почти не дышала около полутора минут, однако благодаря самоотверженным действиям офицеров полиции ее здоровью теперь ничего не угрожает. Ребенка с матерью выписали вечером того же дня.

Ранее сообщалось, что в американском штате Нью-Йорк двое полицейских спасли мать и младенца, сбитых машиной. В результате аварии ребенок оказался под автомобилем, и офицерам пришлось поднять его вручную, чтобы извлечь младенца.