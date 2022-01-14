Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Драматичное видео спасения умирающей девочки полицейскими появилось в сети

Патрульные офицеры полиции спасли задыхающуюся полуторогодовалую девочку

Видео из полицейской машины, на котором патрульные офицеры спасают умирающую девочку, появилось в сети. Драматичные кадры опубликовало Daily Mail.

Инцидент, попавший на видео, произошел 9 января в Буэнос-Айресе, Аргентина. Сотрудники полиции Лаура Пагани и Диего Карризо патрулировали улицы, когда услышали крики женщины с ребенком на руках. Оказалось, что полуторогодовалая девочка начала задыхаться.

Полицейские сразу же бросились на помощь: они усадили мать на заднее сидение автомобиля, а Пагани принялась делать ребенку искусственное дыхание на переднем, пока Карризо на высокой скорости вел машину к ближайшей больнице. На одном из светофоров полицейский автомобиль чуть не столкнулся с остановившимся легковым автомобилем, однако Карризо успел вовремя затормозить.

Материалы по теме:
72 дня в вечности. 49 лет назад пассажиры упавшего лайнера месяцами выживали в горах. Как им это удалось?
72 дня в вечности.49 лет назад пассажиры упавшего лайнера месяцами выживали в горах. Как им это удалось?
7 мая
Звезда быстрого реагирования Пять историй о том, как знаменитости спасали жизнь простым людям
Звезда быстрого реагированияПять историй о том, как знаменитости спасали жизнь простым людям
13 декабря

В итоге сотруднице полиции удалось вернуть девочку к жизни перед самым подъездом к больнице. «Я забыла, что я полицейский, и поставила себя на место матери, хотя своих детей у меня нет», — рассказала Лаура Пагани.

Как стало известно позже, врачам удалось стабилизировать состояние девочки, которую зовут Альма. Она почти не дышала около полутора минут, однако благодаря самоотверженным действиям офицеров полиции ее здоровью теперь ничего не угрожает. Ребенка с матерью выписали вечером того же дня.

Ранее сообщалось, что в американском штате Нью-Йорк двое полицейских спасли мать и младенца, сбитых машиной. В результате аварии ребенок оказался под автомобилем, и офицерам пришлось поднять его вручную, чтобы извлечь младенца.

Никита Савин
Обсудить
Последние новости
Главу радиотехнических войск ВКС России сняли с должности из-за коррупции
Парикмахер три дня распутывала колтун в волосах россиянки и показала результат
Двух соратников Навального внесли в список террористов и экстремистов
Лавров рассказал о хотелках Украины перед Германией
В Москве ограбили владельца кормившего Путина и Назарбаева ресторана
СБУ начала расследование хакерской атаки на правительственные сайты
Взрыв газовой заправки в российском городе попал на видео
Назван самый выгодный день для покупки авиабилетов в 2022 году
Нападение протестующих на пожарную машину в Алма-Ате попало на видео
Российский школьник более 800 раз сообщил в полицию о ложном минировании
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter