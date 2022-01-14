На Украине назвали «цену» вступления в НАТО

Лидер украинской партии «Наши» Евгений Мураев в эфире телеканала «НАШ» назвал цену, которую придется заплатить стране при вступлении в Североатлантический альянс. По его мнению, в таком случае Украине не избежать войны с Россией.

«По ситуации с НАТО мы все заложники, и мы не можем встать и сказать, что в первую очередь не в наших интересах война с Россией. Согласны ли украинцы вступить в НАТО путем войны с Россией?» — задался вопросом политик.

Также он напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский летал на переговоры в Германию и США, где ему дали понять, что никто не собирается воевать за страну, не являющуюся частью коллективного договора. Он заявил, что ситуация, при которой страна фактически предоставила иностранным военным свою территорию, а также отдавая все, что им необходимо, является преступлением действующей власти.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Украина «абсолютно готова» стать членом НАТО. Он добавил, что Киев рассчитывает узнать конкретные сроки вступления в альянс на будущем саммите НАТО, который состоится летом в Мадриде.