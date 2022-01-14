Лавров заявил о накопленных с 90-х претензиях к НАТО

Вопрос о нерасширении НАТО на восток стал актуальным именно сейчас, поскольку западные страны сами пошли на обострение и не соблюдали данных Москве обязательств, заявил глава МИД России Сергей Лавров во время пресс-конференции. Трансляцию ведет RT.

«Нашему терпению пришел конец. Мы очень терпеливые, мы запрягали очень долго, нам пора ехать. Ждем, пока ямщик на той повозке ответит на наши предложения, тогда поедем», — подчеркнул дипломат, комментируя претензии России по поводу расширения НАТО на восток.