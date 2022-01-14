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Лавров заявил о накопленных с 90-х претензиях к НАТО

Глава МИД Лавров: претензии по вопросу о нерасширении НАТО у России накопились с 90-х

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Вопрос о нерасширении НАТО на восток стал актуальным именно сейчас, поскольку западные страны сами пошли на обострение и не соблюдали данных Москве обязательств, заявил глава МИД России Сергей Лавров во время пресс-конференции. Трансляцию ведет RT.

«Нашему терпению пришел конец. Мы очень терпеливые, мы запрягали очень долго, нам пора ехать. Ждем, пока ямщик на той повозке ответит на наши предложения, тогда поедем», — подчеркнул дипломат, комментируя претензии России по поводу расширения НАТО на восток.

Елизавета Наумова
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