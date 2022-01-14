Путин поздравил «КамАЗ-мастер» с победой в ралли-марафоне

Президент России Владимир Путин поздравил спортивный экипаж «КамАЗ-мастер» в составе Дмитрия Сотникова, Руслана Ахмадеева и Ильгиза Ахметзянова с победой в ралли-марафоне «Дакар» в классе грузовиков. Телеграмма опубликована в пятницу на сайте Кремля.

«От души поздравляю вас с триумфальной победой в ралли-марафоне "Дакар-2022" в классе грузовиков», — говорится в поздравлении. Также отмечается, что гонщики, выступая на новой технике, сумели отлично подготовиться, точно рассчитать свои силы, проявить незаурядные спортивные качества.

Президент в том числе поблагодарил наставников команды и всех, кто помог «КамАЗ-мастер» добиваться успеха. «Во многом благодаря вам на нынешнем марафоне весь пьедестал почета заняли российские экипажи. Молодцы!» — отметил Путин.

Гонка проходила в Саудовской Аравии третий год подряд. Соревнования стартовали 1 января 2022 года и завершились 14 января. В зачете грузовиков весь пьедестал заняли экипажи российской команды «КамАЗ-мастер», лучшим стал экипаж под управлением Дмитрия Сотникова.