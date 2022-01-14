Доктор Мясников высказался о статистике по заражению коронавирусом

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «Полный контакт» с Владимиром Соловьевым высказался о статистике по заражению коронавирусом. Доктор убежден, что публиковать ежедневные данные по числу больных COVID-19 бессмысленно. Выпуск доступен на YouTube.

Соловьев спросил медика, зачем в сети публикуют данные о том, сколько человек заразились. «Ты прямо по больному. Это же абсолютно бессмысленно», — заявил Мясников.

В качестве примера врач рассмотрел данные из США. Если в день зафиксировано миллион заражений, все, с кем контактировали заразившиеся, должны тоже сдать тест. Он допустил, что каждый из миллиона инфицированных общался с десятью людьми — все они сдали один тест и получилось уже десять миллионов тестов.

Если результат оказался отрицательным, контактировавшие с зараженными должны сдать еще два теста, на второй и четвертый день. Если все три теста были отрицательными, человек может быть свободен. «Но если один положительный, то ты идешь на изоляцию, и плюс твое окружение [должно сдать тесты]. То есть это "карусель тестов", это миллиарды тестов в день, ни о чем не говорящие», — пояснил доктор и добавил, что в большинстве случаев заболевание протекает бессимптомно.

Мясников считает, что следует публиковать цифры занятости реанимаций и смертей, однако и эти данные могут быть бесполезными. Врач обратил внимание на опыт Франции: там смертность и число госпитализаций практически не увеличились, несмотря на распространение омикрон-штамма, признанного более заразным.

При этом сама статистика заражений может вызывать у людей негативные эмоции. «Опять невозможно смотреть, нервы ни к черту. Смотришь — начинается там, тут. Тебе хочется одно: либо удавиться, либо выпить водки в большом количестве», — заключил Мясников.

Ранее доктор объяснил, почему появляются новые штаммы коронавируса. Основным источником мутаций являются больные с иммунодефицитом, которые заразились коронавирусом, убежден медик.