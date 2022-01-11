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Доктор Мясников объяснил появление новых штаммов COVID-19

Врач Мясников назвал больных с иммунодефицитом основным источником новых штаммов COVID-19

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» рассказал, почему появляются новые штаммы коронавируса. Выпуск доступен на YouTube.

Специалист отметил, что все новые варианты COVID-19 не привозятся из-за границы. По его словам, основным источником мутаций являются больные с иммунодефицитом, которые заразились коронавирусом. Мясников назвал эту группу людей инкубаторами новых вирусов.

«Потому что если в норме мутация коронавируса может занять годы, то внутри больного с иммунодефицитом... Это доказано. Такие больные есть. Потому что в Кембридже был пациент с лимфомой, и у него там нашли сотни мутаций [коронавируса]», — объяснил доктор.

Мясников подчеркнул, что больным с иммунодефицитом необходимо прививаться от COVID-19 тремя дозами вакцины и больше.

Ранее телеврач в своем Telegram-канале высказался о некоторых заблуждениях вокруг пандемии. В частности, Мясников заявил, что новый коронавирус по клиническим проявлениям не отличается от ОРЗ и пневмоний, вызванных другими возбудителями.

Евгения Наумова
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