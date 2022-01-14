Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

США допустили мирное урегулирование кризиса на Украине

Пентагон допустил урегулирование ситуации вокруг Украины дипломатическими средствами
Джон Кирби

Джон Кирби. Фото: Ssgt. Brittany Chase / Global Look Press

Пресс-секретарь Минобороны США Джон Кирби заявил, что ситуацию вокруг Украины пока возможно урегулировать дипломатическими средствами, передает ТАСС.

Выступая на брифинге для журналистов, представитель Пентагона допустил мирное урегулирование кризиса на Украине. Минобороны США полагает, что на данный момент есть время и возможности для решения вопроса дипломатическими средствами. Однако Кирби подчеркнул, что США продолжат оказывать Украине военную помощь для «укрепления ее оборонных возможностей».

Материалы по теме:
В шаге от провала. Россия ставит ультиматум США и НАТО. Чего ждать от переговоров по безопасности?
В шаге от провала.Россия ставит ультиматум США и НАТО. Чего ждать от переговоров по безопасности?
10 января
«Проще НАТО распустить» Почему Россия и Запад не нашли общего языка на переговорах по безопасности и чем это грозит?
«Проще НАТО распустить»Почему Россия и Запад не нашли общего языка на переговорах по безопасности и чем это грозит?
00:00

Кирби добавил, что не считает неизбежной эскалацию напряженности вокруг Украины. «Мы не уверены, что президент [РФ Владимир] Путин принял окончательное решение, поэтому я воздержусь от спекуляций на тему того, что мы будем или не будем делать в случае вторжения», — отметил он.

Ранее Кирби заявил, что США обладают доказательствами подготовки Россией провокаций для оправдания агрессии в сторону Украины. Представитель Пентагона уверена, что Москва готовит группу военных, которые под чужим флагом проведут операцию на Украине.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Белый дом рассказал о подтверждающих провокации России на Украине данных
США заявили об ожидании ответа от России
Полковник СБУ назвал три условия для вступления Украины в НАТО
Овечкин рассказал о полученной травме
На Украине предупредили о рекордных темпах инфляции
Инфекционист оценил шансы спортсменов легче переносить коронавирус
На Украине назвали «цену» вступления в НАТО
Суд арестовал распространявших вирусы-вымогатели хакеров группировки REvil
В МГУ заявили о «беспрецедентном давлении» семьи девятилетней студентки
Швеция усилила боевую готовность из-за угрозы от России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter