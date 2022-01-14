США допустили мирное урегулирование кризиса на Украине

Пресс-секретарь Минобороны США Джон Кирби заявил, что ситуацию вокруг Украины пока возможно урегулировать дипломатическими средствами, передает ТАСС.

Выступая на брифинге для журналистов, представитель Пентагона допустил мирное урегулирование кризиса на Украине. Минобороны США полагает, что на данный момент есть время и возможности для решения вопроса дипломатическими средствами. Однако Кирби подчеркнул, что США продолжат оказывать Украине военную помощь для «укрепления ее оборонных возможностей».

Кирби добавил, что не считает неизбежной эскалацию напряженности вокруг Украины. «Мы не уверены, что президент [РФ Владимир] Путин принял окончательное решение, поэтому я воздержусь от спекуляций на тему того, что мы будем или не будем делать в случае вторжения», — отметил он.

Ранее Кирби заявил, что США обладают доказательствами подготовки Россией провокаций для оправдания агрессии в сторону Украины. Представитель Пентагона уверена, что Москва готовит группу военных, которые под чужим флагом проведут операцию на Украине.