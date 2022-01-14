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Китай и Индия объявили зимнее перемирие

Китай и Индия отказались от конфронтации на спорных территориях в Гималаях во время зимы

Фото: Danish Siddiqui / Reuters

14-й раунд переговоров между Китаем и Индией завершился соглашением об отказе от взаимной конфронтации во время зимнего периода, пишет China Morning Post.

В совместном заявлении представители Западного объединенного командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) и вооруженных сил Индии заявили, что будут поддерживать стабильность на спорных территориях, и объявили перемирие на время зимы.

Индо-китайский конфликт в Восточном Ладакхе на юге Гималаев обострился в мае 2020 года, когда между пограничниками обеих стран произошли кровопролитные столкновения. Пограничный конфликт, вызванный отсутствием четкой демаркационной линии, продолжается с 1950-х годов. Китай отказался признавать так называемую линию Макмагона, определявшую границу между Тибетом и владениями Индии. Обе стороны заявляют о незаконной оккупации своих земель.

13-й раунд переговоров между странами о демаркации границы в Ладакхе и прекращении пограничного противостояния состоялся 10 октября 2021 года и закончился безрезультатно. В МИД Индии тогда отметили необходимость найти скорейшее решение остающихся проблем «при полном соблюдении двусторонних соглашений ради мира и спокойствия в этом регионе».

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29 декабря прошлого года стало известно, что НОАК направила в спорные с Индией районы Тибета более 200 роботов для замены обычных солдат в условиях сильных морозов. В дополнение к ним Китай направил в Тибет 150 вездеходов.

Ранее начальник штаба вооруженных сил Индии генерал Бипин Рават заявил, что Китай стал самой большой угрозой безопасности Индии. Он подчеркнул, что на фоне существующих вызовов безопасности государство должно реорганизовать вооруженные силы вдоль северных границ.

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Дмитрий Сотак
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