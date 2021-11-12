В Индии сочли Китай наибольшей угрозой безопасности

Китай стал самой большой угрозой безопасности Индии. Десятки тысяч военнослужащих, направленных на защиту фактической границы страны, не смогут вернуться на базу в течение длительного времени, заявил начальник штаба обороны Индии генерал Бипин Рават, его слова приводит NDTV.

Рават считает, что урегулировать пограничный спор Китаю и Индии мешает отсутствие доверия. Генерал напомнил, что представители стран, участвовавшие в 13-м раунде переговоров в прошлом месяце, не сумели достичь каких-либо договоренностей, и государства продолжили наращивать свой контингент вдоль линии фактического контроля на индийско-китайской границе. «Индия готова к любым авантюрам и на линии границы, и в море», — заверил он.

Комментируя текущую ситуацию, глава штаба обороны Индии также выразил тревогу из-за ситуации в Афганистан. По его словам, приход к власти талибов (представителей запрещенного в России радикального движения «Талибан») создает определенные риски. Рават предположил, что вернувшиеся боевики могут начать поддерживать террористические группировки, действующие на территории региона Джамму и Кашмир.

Он подчеркнул, что на фоне существующих вызовов безопасности, государство должно реорганизовать вооруженные силы вдоль северных и западных границ.

Ранее профессор китаеведения в Университете Джавахарлала Неру в Нью-Дели оценил вероятность войны между Индией и Китаем. Эксперт напомнил, что в ходе последних переговоров странам не удалось прийти к договоренностям по размежеванию войск в долине Ладакх.

Индо-китайский конфликт в восточном Ладакхе обострился в мае 2020 года, когда между пограничниками обеих стран произошли кровопролитные столкновения. Пограничный конфликт двух стран, вызванный отсутствием четкой демаркационной линии, продолжается с 1950-х годов. Китай не признает так называемую линию Макмагона, определявшую границу между Тибетом и владениями Индии. Обе стороны заявляют о незаконной оккупации своих земель.