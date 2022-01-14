Ивлеева надела корсет и повторила образ Памелы Андерсон из 1990-х

Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева повторила образ американской актрисы и фотомодели Памелы Андерсон из 1990-х годов для нового выпуска своей YouTube-передачи «Королевские кобры». Соответствующие комментарии появились на ее странице в Instagram.

30-летняя знаменитость рассказала, что открывающий шоу номер посвящен теме идолов. Таким образом, для своего выступления она выбрала наряд Андерсон: блогерша надела белый корсет с декольте, большую меховую панаму розового цвета и бежевые штаны с пайетками и рисунком в виде фиолетовых цветов. Американская модель появилась в аналогичной одежде на премии MTV Video Music Awards в 1999 году.

Фанаты оценили внешний вид Ивлеевой в комментариях под постом, который набрал больше 37 тысяч лайков. «Настя, это вау, образ засел в мое сердечко, все идеально подобрано», «Первый раз слышу об этом шоу, но на Настю в образе Памелы мчу смотреть», «Огонь!», «Настюшка в этой розовой шляпе просто офигенна!» — хвалили они.

В декабре состарившееся лицо Ивлеевой на новых фото вызвало споры в сети. Звезда снялась в голубом бархатном костюме, который состоит из брюк и худи на молнии с воланами в области декольте, а также белых высоких сапогах на каблуках. На всех кадрах Ивлеева позирует боком к камере, заведя одну руку за голову.