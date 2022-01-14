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В Казахстане сообщили о задержании грозившего лишить Европу нефти чиновника

Политолог Едилов: замминистра энергетики Казахстана задержан из-за повышения цен на газ
Жумабай Карагаев

Жумабай Карагаев. Кадр: СЦК - Служба центральных коммуникаций / YouTube

В Казахстане задержали замминистра энергетики Жумабая Карагаева, сообщил в Telegram политолог Ербол Едилов со ссылкой на собственные источники.

Он утверждает, что вместе с Карагаевым задержаны другие лица, «причастные к необоснованному повышению цен на сжиженный газ в Мангистауской области». «Среди арестованных есть также руководители электронных торговых площадок, которые занимались манипуляциями на торгах», — сказано в сообщении.

В августе 2021 года сообщалось, что Карагаев пригрозил лишить Европейский Союз казахстанской нефти. По его словам, если ЕС введет углеродный налог, то республика переориентирует поставки в Китай и страны Юго-Восточной Азии.

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В начале 2022 года в Казахстане резко выросли цены на газомоторное топливо. Это вызвало массовые протесты в ряде регионов страны, в том числе Мангистауской области. Постепенно социально-экономические требования сменились политическими, в том числе об уходе из политики первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, а митинги переросли в беспорядки.

Главные столкновения проходили в Алма-Ате. На подавление беспорядков была брошена армия. Власти назвали протестующих террористами. По просьбе президента Касыма-Жомарта Токаева в Казахстан вошли войска Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которые взяли под охрану инфраструктурные объекты. Их вывод из республики начался 13 января.

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Алевтина Запольская
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