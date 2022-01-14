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Иммунолог описал начинающуюся волну омикрона фразой «больницы будут забиты»

Иммунолог Крючков: больницы Москвы и Петербурга могут быть переполнены из-за омикрона

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Из-за возможной волны омикрона Москва и Санкт-Петербург столкнутся с таким ростом числа госпитализаций, с которым они могут не справиться. Об этом кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков заявил в интервью MK.RU.

По его словам, рост госпитализаций будет не такой лавинообразный, как рост заражений, но «больницы будут забиты».

Крючков также считает, что российская система здравоохранения может столкнуться с большими сложностями, если количество ежедневных заражений омикрон-штаммом коронавируса перевалит за 100 тысяч. Особенно большую проблему, по его словам, может стать дефицит ПЦР-тестов.

«Будут заболевать не только граждане, но и врачи, и медсестры в больницах и амбулаторных отделениях, в отделениях «скорой помощи», — заявил он.

Ранее член-корреспондент РАН Петр Чумаков заявил, что из-за высокой заразности омикрона им могут переболеть почти все россияне. При этом он подчеркнул, что вакцинированные будут легче переносить инфекцию.

Роман Кирьянов
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