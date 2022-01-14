США пообещали России жесткий ответ в случае размещения войск в Латинской Америке

Cоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан пообещал России жесткий ответ в случае, если Россия разместит войска в Латинской Америке. Он заявил об этом на брифинге в Белом доме после трех встреч западных стран с Россией в Европе, его слова приводит РИА Новости

«Если Россия будет двигаться в этом направлении, мы разберемся с этим решительным образом», — сказал он.

12 января в конгрессе США представили законопроект о новых санкциях против России в случае эскалации конфликта на Украине. Конгрессмены задумались о запрете на операции с первичным и вторичным госдолгом России. Также предлагают ввести санкции против банковского сектора России и газопровода «Северный поток-2». Кроме того, если ситуация обострится, США может потребовать отключить Россию от системы международных платежей SWIFT.