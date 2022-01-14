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Лавров упрекнул США в умышленном нагнетании напряженности

Глава МИД России Лавров упрекнул США в нагнетании напряженности во время переговоров

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Заявления госсекретаря США Энтони Блинкена связаны с умышленным нагнетанием напряженности вокруг России в качестве фона для переговоров по гарантиям безопасности. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров на пресс-конференции, передает корреспондент «Ленты.ру».

Глава внешнеполитического ведомства назвал госсекретаря Блинкена «опытным и знающим» человеком, но упрекнул власти США в том, что они искусственно нагнетают напряженность, желая создать такую атмосферу в качестве фона во время переговоров в Брюсселе и Женеве.

Лавров надеется на проведение нового раунда переговоров со странами НАТО. Однако министр отметил, что это будет зависеть от конкретного письменного ответа Запада на российские предложения по гарантиям безопасности.

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Ранее на пресс-конференции Лавров заявил, что НАТО в нарушение всех обязательств и в нарушение здравого смысла пошло на обострение отношений. Он обратил внимание, что параллельно российским требованиям «американцы, канадцы, англичане на постоянной основе практически расположились, под видом ротации, в Прибалтике и других странах севера Европы».

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Дмитрий Сотак
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