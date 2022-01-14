Лавров упрекнул США в умышленном нагнетании напряженности

Заявления госсекретаря США Энтони Блинкена связаны с умышленным нагнетанием напряженности вокруг России в качестве фона для переговоров по гарантиям безопасности. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров на пресс-конференции, передает корреспондент «Ленты.ру».

Глава внешнеполитического ведомства назвал госсекретаря Блинкена «опытным и знающим» человеком, но упрекнул власти США в том, что они искусственно нагнетают напряженность, желая создать такую атмосферу в качестве фона во время переговоров в Брюсселе и Женеве.

Лавров надеется на проведение нового раунда переговоров со странами НАТО. Однако министр отметил, что это будет зависеть от конкретного письменного ответа Запада на российские предложения по гарантиям безопасности.

Ранее на пресс-конференции Лавров заявил, что НАТО в нарушение всех обязательств и в нарушение здравого смысла пошло на обострение отношений. Он обратил внимание, что параллельно российским требованиям «американцы, канадцы, англичане на постоянной основе практически расположились, под видом ротации, в Прибалтике и других странах севера Европы».