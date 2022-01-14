Лица в медицинских масках стали считаться привлекательными для окружающих

Ученый из Кардиффского университета объяснил привлекательность медицинских защитных масок для людей. Его рассуждения приводит The Guardian.

Доктор Майкл Льюис (Michael Lewis) рассказал, что исследование, проведенное в феврале 2021 года, показало, что защитные маски снижают привлекательность человека в глазах окружающих, поскольку ассоциируются с заболеваниями. Однако в ходе нового эксперимента, точная дата которого не указывается, выяснилось, что люди стали выражать большую симпатию к тем, у кого закрыта нижняя половина лица.

Льюис считает, что пандемия коронавируса изменила человеческую психологию восприятия и то, как люди видят друг друга в масках. «Здесь свою роль сыграла эволюция. Болезнь и ее признаки влияют на нас при выборе партнера на уровне инстинктов. Ранее их наличие пугало и становилось большим препятствием для вступления в отношения. Теперь же наше сознание изменилось, и маски для лица больше не ассоциируются с недугами», — пояснил эксперт.

По словам ученого, возможно именно маски делают внешность людей более интересной, потому что они акцентируют внимание на глазах. Льюис также добавил, что результаты других исследований показывают, что сокрытие правой или левой стороны лица также вызывает симпатию. Это происходит потому, что мозг заполняет «недостающие пробелы» внешности и «дорисовывает» улучшенную версию образа.

В ноябре стилист Кристина Швец рассказала о появившейся из-за масок привычке россиянок. По словам эксперта, женщины начали чаще делать акцент на глаза с помощью макияжа. Популярными среди них стали стрелки — классические короткие, удлиненные, а также многоярусные.