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Россияне рассказали о работе мечты

«Зарплата.ру»: для россиян важна высокая зарплата и адекватность руководителя

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Большинство россиян (66 процентов) назвали главным критерием идеальной работы высокую зарплату и ее своевременную индексацию. Об этом говорится в исследовании «Зарплаты.ру», которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

Надежность компании важна для 22 процентов, хорошая репутация на рынке — для пяти, а расширенный социальный пакет — для четырех процентов. Кроме того, среди дополнительных составляющих работы мечты, по мнению респондентов, является адекватность руководителя (70 процентов), удобное территориальное расположение (57 процентов) и профессиональные коллеги (44 процента).

При этом почти 60 процентов сказали, что их нынешняя работа далека от идеала. Также большинство заявили, что не готовы трудиться в компаниях, которые отказывают в официальном трудоустройстве и белой зарплате. Для многих предпочтительны варианты с полной или частичной удаленной занятостью.

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В исследовании сказано, что наиболее привлекательные сферы для опрошенных — IT, телеком, финансы, банки, медицина, продажи и сфера услуг. Наименее привлекательные для них транспортная, юридическая и развлекательная области.

Ранее россияне раскрыли размер своей новогодней премии. Треть получили ее в размере 10 тысяч рублей. Около 17 процентов рассказали о выплате в 20 тысяч рублей, 9 процентов — в 30 тысяч, а 8 процентов — до 50 тысяч рублей.

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Мария Строителева
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