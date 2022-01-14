Россияне рассказали о работе мечты

Большинство россиян (66 процентов) назвали главным критерием идеальной работы высокую зарплату и ее своевременную индексацию. Об этом говорится в исследовании «Зарплаты.ру», которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

Надежность компании важна для 22 процентов, хорошая репутация на рынке — для пяти, а расширенный социальный пакет — для четырех процентов. Кроме того, среди дополнительных составляющих работы мечты, по мнению респондентов, является адекватность руководителя (70 процентов), удобное территориальное расположение (57 процентов) и профессиональные коллеги (44 процента).

При этом почти 60 процентов сказали, что их нынешняя работа далека от идеала. Также большинство заявили, что не готовы трудиться в компаниях, которые отказывают в официальном трудоустройстве и белой зарплате. Для многих предпочтительны варианты с полной или частичной удаленной занятостью.

В исследовании сказано, что наиболее привлекательные сферы для опрошенных — IT, телеком, финансы, банки, медицина, продажи и сфера услуг. Наименее привлекательные для них транспортная, юридическая и развлекательная области.

Ранее россияне раскрыли размер своей новогодней премии. Треть получили ее в размере 10 тысяч рублей. Около 17 процентов рассказали о выплате в 20 тысяч рублей, 9 процентов — в 30 тысяч, а 8 процентов — до 50 тысяч рублей.