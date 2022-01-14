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Экономика

Дальневосточникам пообещали миллион рублей за третьего ребенка

Министр Чекунков: за третьего ребенка на Дальнем Востоке в 2022 году будут давать ₽1 млн
Алексей Чекунков

Алексей Чекунков. Фото: fondvostok.ru / Global Look Press

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков в интервью «Российской газете» пообещал, что в 2022 году жителям Дальнего Востока будут выплачивать по одному миллиону рублей за рождение третьего ребенка.

«Предлагаем давать миллион рублей за третьего ребенка. Сначала обкатаем эту ключевую меру в качестве пилота на части территории Дальнего Востока, в случае успеха распространим на весь ДФО», — сказал министр.

В том же интервью Чекунков заявил, что в ближайшие несколько лет в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) планируют развивать транспортную инфраструктуру, чтобы сделать регионы доступнее. Для создания доступной транспортной сети к 2025 году власти разработают 535 маршрутов, по которым в год смогут перемещаться 2 миллиона пассажиров. Цель реализуют за счет расширения и обновления авиапарка.

Марина Совина
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