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Дальний Восток сделают доступнее

Министр Чекунков: доступность регионов Дальневосточного федерального округа повышается

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В ближайшие несколько лет в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) планируют развивать транспортную инфраструктуру, чтобы сделать регионы доступнее. Об этом в интервью «Российской газете» рассказал министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

По словам министра, доступность регионов уже повышается. На субсидирование магистральных авиаперевозок для россиян, которые пользуются социальными льготами, выделили 4 миллиарда рублей. В 2021 году в ДФО создали Единую дальневосточную авиакомпанию с представительствами в 11 регионах — первые 20 маршрутов профинансировали на 1,23 миллиарда рублей. В 2022 году на субсидирование 36 социально значимых межрегиональных маршрутов пойдут 5,9 миллиарда рублей.

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«Некоторых маршрутов раньше просто не существовало. Были опасения, что они окажутся невостребованными, но загрузка в сезон достигала 90 процентов. Конечно, есть куда расти. Дальний Восток очень большой», — заявил Чекунков.

Министр подчеркнул, что населенные пункты округа находятся далеко и от центральной части страны, и друг от друга. Для создания доступной транспортной сети к 2025 году власти разработают 535 маршрутов, по которым в год смогут перемещаться 2 миллиона пассажиров. Цель реализуют за счет расширения и обновления авиапарка.

В августе Чекунков предложил построить на Дальнем Востоке новый город-спутник Владивостока. В поселении смогут проживать 300 тысяч человек. Если его объединят со столицей края и городом Артемом, то в регионе появится первый город-миллионник.

Нина Ташевская
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