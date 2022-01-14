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Москва второй день подряд побила рекорд по заболеваемости COVID-19 с начала года

В Москве выявили 5712 случаев заражения COVID-19, днем ранее в городе было 5490 случаев

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

В Москве за сутки выявили 5712 случаев заражения COVID-19, днем ранее в столице зарегистрировали 5490 случаев инфицирования. Об этом сообщается в городском оперштабе по борьбе с распространением коронавируса в Telegram-канале.

За прошедшие сутки в Москве были госпитализированы 744 человека, умерли 69 пациентов. В столице также были выписаны из больниц 2 888 пациентов после прохождения лечения от коронавируса.

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Сейчас число вылечившихся от коронавируса жителей Москвы выросло до 1 902 438.

В России за прошедшие сутки зафиксировали 23 820 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, количество заболевших за все время пандемии составило 10 747 125.

За сутки скончались 739 пациентов с COVID-19, всего с начала пандемии умерли 319 911 человек.

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Анна Щербакова
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