Москва второй день подряд побила рекорд по заболеваемости COVID-19 с начала года

В Москве за сутки выявили 5712 случаев заражения COVID-19, днем ранее в столице зарегистрировали 5490 случаев инфицирования. Об этом сообщается в городском оперштабе по борьбе с распространением коронавируса в Telegram-канале.

За прошедшие сутки в Москве были госпитализированы 744 человека, умерли 69 пациентов. В столице также были выписаны из больниц 2 888 пациентов после прохождения лечения от коронавируса.

Сейчас число вылечившихся от коронавируса жителей Москвы выросло до 1 902 438.

В России за прошедшие сутки зафиксировали 23 820 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, количество заболевших за все время пандемии составило 10 747 125.

За сутки скончались 739 пациентов с COVID-19, всего с начала пандемии умерли 319 911 человек.