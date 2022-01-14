Повзрослевший младенец с обложки альбома Nirvana вновь подал иск против группы

Повзрослевший младенец с обложки альбома Nevermind группы Nirvana вновь подал иск против музыкантов. Об этом сообщает Rolling Stone.

30-летний американец Спенсер Элден решил опять судиться с коллективом. В его обращении говорится, что Nirvana, фотограф Курт Уэддл и ряд звукозаписывающих компаний «в коммерческих целях намеренно продавали детскую порнографию с изображением Спенсера и использовали изображение для продвижения альбома Nevermind, группы и музыки Nirvana, при этом заработав, как минимум, десятки миллионов долларов».

О первом иске со стороны Спенсера Элдена стало известно в августе 2021 года. Мужчина утверждал, что из-за появления на обложке пластинки во время взросления он испытывал стресс, который отрицательно сказался на его жизни. В результате ему приходилось обращаться за помощью к врачам.

Американец подал иск против множества ответчиков, включая оставшихся в живых участников группы Дэйва Грола и Криста Новоселича, а также наследников покойного Курта Кобейна и фотографа обложки. Мужчина требовал не менее 150 тысяч долларов от каждого из них.