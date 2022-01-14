Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Обвиняемый в русофобии казахстанский министр назвал помощь ОДКБ необходимой

Министр информации Казахстана Умаров заявил, что обращение в ОДКБ было жизненно необходимо

Фото: Пресс-служба Премьер-Министра Республики Казахстан

Обвиняемый в русофобии министр информации Казахстана Аскар Умаров назвал жизненно необходимой помощь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом он заявил в интервью «Sputnik Казахстан».

По словам Умарова, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился в ОДКБ, чтобы использовать ее ресурсы для нормализации обстановки в республике.

«Это было на тот момент жизненно необходимо, учитывая масштаб атак на города Казахстана и организованность преступных группировок. Согласно нашим наблюдениям и исследованиям, большая часть населения адекватно и положительно восприняла решение главы государства о поддержке со стороны ОДКБ для восстановления порядка», — сказал чиновник.

Он добавил, что страны ОДКБ заслуживают отдельного уважения и благодарности. «Они оперативно отреагировали и внесли свой большой вклад в стабилизацию ситуации. И роль России в этом процессе неоценима», — заключил Умаров.

Материалы по теме:
Тотальный хаос. Трупы на улицах, горящие дома и иностранные войска — что происходит в охваченном протестами Казахстане
Тотальный хаос.Трупы на улицах, горящие дома и иностранные войска — что происходит в охваченном протестами Казахстане
8 января
«Показать власти кузькину мать» Почему стабильный Казахстан охватили массовые протесты и чем они угрожают России?
«Показать власти кузькину мать»Почему стабильный Казахстан охватили массовые протесты и чем они угрожают России?
6 января

После назначения Умарова министром выяснилось, что еще несколько лет назад казахстанские СМИ писали, что он под ником TurkMedia в соцсетях называл русских жителей республики «навязанной диаспорой» и «русней», у которых «совок в крови», а Великую Отечественную — чужой войной. Глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что ведомство отказывается поддерживать любые контакты с Умаровым. МИД России назвал заявления казахстанского министра неприемлемыми.

Сам чиновник сказал, что обвинения, сделанные «на основе эмоциональных и некорректных перепалок в соцсетях более чем 10-летней давности», «исчерпаны».

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Главу радиотехнических войск ВКС России сняли с должности из-за коррупции
Янукович подал еще один иск к Верховной Раде
Минобрнауки ответило на вопрос о введении ковид-сертификатов для посещения вузов
Вирусолог предрек завоевание омикроном всей России
Блогерша раскрыла способ быстро отрастить волосы с помощью дешевого средства
В Алма-Ате займутся перешедшими на сторону протестующих полицейскими
Клиентка устроила фальшивые похороны ребенка ради экономии на услуге
Снять квартиру в Москве стало сложнее из-за привередливых владельцев
Запад обвинили в несостоятельности на фоне действий Путина
Умерла актриса Анастасия Вознесенская
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter