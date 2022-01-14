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Казахстанский министр назвал исчерпанными обвинения в русофобии

Обвиняемый в русофобии министр информации Казахстана Умаров: этот виртуальный мусор истлел
Аскар Умаров

Аскар Умаров. Фото: Официальный информационный ресурс премьер-министра Республики Казахстан

Обвиняемый в русофобии новый министр информации и общественного развития Казахстана Аскар Умаров назвал претензии в свой адрес исчерпанными. Об этом он заявил в интервью «Sputnik Казахстан».

«Обвинения и выводы на основе эмоциональных и некорректных перепалок в соцсетях более чем 10-летней давности понятны, но исчерпаны. Этот виртуальный мусор давно уже истлел», — заявил Умаров.

Он заявил, что с большим уважением относится к России и сам связан с русской культурой. «Помимо территориальной близости наши страны в первую очередь связывают крепкая дружба, взаимное уважение и стратегическое сотрудничество. Россия по праву является ближайшим партнером Казахстана», — добавил чиновник.

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На вопрос, действительно ли он считает Великую Отечественную чужой войной, Умаров заявил, что она была самой кровопролитной в истории человечества, поэтому «априори не могла быть чужой». «Наши прадеды героически участвовали в сражениях, погибали на полях битв. Поэтому в наших странах с особыми чувствами отмечают День Победы», — заявил министр.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство на фоне массовых беспорядков, охвативших страну. 11 января был утвержден новый состав кабмина. Как выяснилось, еще несколько лет назад СМИ писали, что Умаров под ником TurkMedia в соцсетях называл русских жителей Казахстана «навязанной диаспорой» и «русней», а Великую Отечественную — чужой войной. МИД России назвал такие заявления неприемлемыми.

София Сарджвеладзе
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