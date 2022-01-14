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Десять самолетов с белорусскими миротворцами ОДКБ покинули Казахстан

Минобороны РФ: 10 самолетов ВКС России с миротворцами ОДКБ Белоруссии покинули Казахстан

Фото: РИА Новости

Десять самолетов Воздушно-космических сил (ВКС) России с белорусскими миротворцами ОДКБ покинули Казахстан, вылетев в Минскую область. Об этом в пятницу, 14 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.

«Десять самолетов с миротворцами ОДКБ Республики Беларусь, завершив погрузку, вылетели с аэродрома Житыген в Минскую область. Миротворческие контингенты Республики Армения и Республики Таджикистан также будут доставлены в пункты постоянной дислокации самолетами ВТА ВКС России», — говорится в сообщении.

Подразделения миротворцев Армении, Беларуси и Таджикистана уже приступили к погрузке техники и личного состава в самолеты военно-транспортной авиации ВКС России на аэродромах «Житыген» и «Алматы».

Ранее в Минобороны сообщили, что на родину самолетами Воздушно-космических сил (ВКС) России вернулся 2241 соотечественник.

Массовые акции протеста в Казахстане вспыхнули 2 января из-за резкого повышения цен на газ для автомобилей. Экономические требования митингующих быстро сменились политическими, в частности об уходе бывшего президента страны Нурсултана Назарбаева из политики.

Марина Совина
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