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Россияне одобрили ввод войск ОДКБ в Казахстан

ВЦИОМ: 70% россиян считают адекватной просьбу Казахстана ввести миротворцев ОДКБ в страну

Фото: Минобороны РФ / РИА Новости

Большинство россиян, которые следят за событиями в Казахстане, где в начале года протесты переросли в массовые беспорядки, считают адекватным обращение президента республики Касыма-Жомарта Токаева к Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом стало известно из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно опросу, просьбу о введении миротворческих сил ОДКБ одобряют 70 процентов следящих за ситуацией в стране россиян. Введение в страну войск не одобряет 21 процент опрошенных.

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Граждане, которые поддержали решение, объяснили свое мнение тем, что Россия должна была помочь братскому народу (такого мнения придерживаются 33 процента опрошенных). 17 процентов посчитали, что от такого решения зависит безопасность и российского государства. Еще 10 процентов посчитали необходимой защиту стратегических объектов. Остальные интервьюируемые объяснили свою позицию следующим образом: надо решать вопрос мирно (25 процентов), без России в Казахстане не справятся (14 процентов), Россия входит в ОДКБ (12 процентов).

2 января в казахстанских городах начались массовые протесты, которые переросли в беспорядки. Главные столкновения протестующих с силовиками прошли в Алма-Ате. Миротворческую миссию в начале 2022 года направили в Казахстан для стабилизации обстановки в республике на фоне вспыхнувших протестов.

Контингенты ОДКБ начали покидать территорию Казахстана утром четверга, 13 января. В российском Министерстве обороны подчеркнули, что миротворцы ни разу не получали приказа воспользоваться оружием. Потерь среди личного состава не было.

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Варвара Кошечкина
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