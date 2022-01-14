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Азербайджан потребовал от Армении признания этнических чисток в Карабахе

МИД Азербайджана обвинил Армению в нарушении прав «тысяч азербайджанцев»

Фото: Aziz Karimov / Reuters

Между Арменией и Азербайджаном произошел обмен резкими взаимными обвинениями. Ереван и Баку не сошлись в исторических оценках национальной политики друг друга — в последнем заявлении Азербайджан потребовал у МИД Армении признать политику этнических чисток в Карабахе. Об этом сообщает Sputnik.

Дипломатический конфликт начался с публикации 14 января Министерством иностранных дел Армении заявления о погромах армянского населения в Баку в 1990-е, которое содержало упрек в адрес нынешнего руководства Азербайджана. «Последовательное отрицание погромов в Баку и других зверств против армян, героизация их исполнителей, продолжающееся укоренение ненависти к армянам до сих пор являются государственной политикой Азербайджана», — сообщил Ереван.

Реакция Баку последовала 15 января. Представитель МИД республики Лейла Абдуллаева раскритиковала посыл армянской стороны и заявила о безосновательности таких обвинений. «Подобные заявления МИД Армении свидетельствуют о том, что официальный Ереван не стремится к нормализации отношений, а отравляет свое общество вредными идеями», — сказала она. Кроме того, Азербайджан потребовал от Армении признания того, что «в рамках политики этнической чистки и их оккупационной политики, продолжавшейся почти 30 лет, грубо нарушались права сотен тысяч азербайджанцев».

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Взаимные претензии двух республик Закавказья усилились после событий 2020 года, когда Баку захватил территории Нагорного Карабаха, которые ранее занимали армянские войска. Стороны активно спорят за эти земли со времен позднего СССР, а под контроль Армении они перешли после распада Союза.

Ранее азербайджанский президент Ильхам Алиев обвинил армянских солдат в том, что они «стреляли по азербайджанцам из-за спин российских военных». Так Алиев описал события ноября 2021 года, когда по тревоге была поднята российская военная база в Гюмри.

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Дмитрий Настасьев
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