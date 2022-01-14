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США назвали переговоры с Россией полезными и откровенными

Советник президента США Салливан: переговоры с РФ по гарантиям безопасности были полезными
Джейк Салливан

Джейк Салливан . Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе брифинга в Белом доме заявил, что переговоры с Россией по гарантиям безопасности были откровенными, полезными и прямыми. Трансляция велась в Twitter.

«Они [переговоры] дали нам и нашим союзникам пищу для размышлений, они дали России пищу для размышлений», — сказал он.

Салливан добавил, что американские власти намерены все обдумать и проконсультироваться с союзниками и партнерами для выработки дальнейшей стратегии. По его словам, Соединенные Штаты продолжают поддерживать Украину, ее народ и территориальную целостность. Он добавил, что в ходе переговоров американская сторона была честна, говоря о последствия возможного вторжения на Украину.

Ранее в конгрессе США представили законопроект о новых санкциях против России в случае эскалации конфликта на Украине. Конгрессмены задумались о запрете на операции с первичным и вторичным госдолгом России. Также предлагают ввести санкции против банковского сектора России и газопровода «Северный поток-2». Кроме того, если ситуация обострится, США может потребовать отключить Россию от системы международных платежей SWIFT.

Марина Совина
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