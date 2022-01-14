Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Нападение протестующих на пожарную машину в Алма-Ате попало на видео

В Алма-Ате протестующие ударили сотрудника МЧС, разбили пожарную машину и попали на видео

В Казахстане нападение радикалов на сотрудника МЧС и пожарную машину попало на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал ORDA.

Инцидент произошел в Алма-Ате в первые дни протестов — 5 января. Пожарные прибыли тушить загоревшееся здание на улице Богенбай батыра. Когда пожар был потушен, на одного из спасателей и спецмашину напала группа радикалов. На кадрах видно, что, убегая от толпы, сотрудник МЧС упал на асфальт, где один из нападавших ударил его палкой.

После радикалы разбили стекло спецмашины и попытались забраться в кабину, но спасатели сумели отбиться с помощью пожарной гранаты.

Как сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье» со ссылкой на представителей МЧС, всего за время протестов погромщики повредили и сожгли 20 пожарных машин, из них пять были полностью уничтожены. Кроме того, радикалы 33 раза нападали на пожарных, которые ехали на вызовы.

Алиса Реброва
Обсудить
Последние новости
Главу радиотехнических войск ВКС России сняли с должности из-за коррупции
В Госдуме оценили решение отложить рассмотрение законопроекта о QR-кодах
Парикмахер три дня распутывала колтун в волосах россиянки и показала результат
Двух соратников Навального внесли в список террористов и экстремистов
Лавров рассказал о хотелках Украины перед Германией
В Москве ограбили владельца кормившего Путина и Назарбаева ресторана
СБУ начала расследование хакерской атаки на правительственные сайты
Взрыв газовой заправки в российском городе попал на видео
Назван самый выгодный день для покупки авиабилетов в 2022 году
Нападение протестующих на пожарную машину в Алма-Ате попало на видео
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter