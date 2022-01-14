Нападение протестующих на пожарную машину в Алма-Ате попало на видео

В Казахстане нападение радикалов на сотрудника МЧС и пожарную машину попало на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал ORDA.

Инцидент произошел в Алма-Ате в первые дни протестов — 5 января. Пожарные прибыли тушить загоревшееся здание на улице Богенбай батыра. Когда пожар был потушен, на одного из спасателей и спецмашину напала группа радикалов. На кадрах видно, что, убегая от толпы, сотрудник МЧС упал на асфальт, где один из нападавших ударил его палкой.

После радикалы разбили стекло спецмашины и попытались забраться в кабину, но спасатели сумели отбиться с помощью пожарной гранаты.

Как сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье» со ссылкой на представителей МЧС, всего за время протестов погромщики повредили и сожгли 20 пожарных машин, из них пять были полностью уничтожены. Кроме того, радикалы 33 раза нападали на пожарных, которые ехали на вызовы.