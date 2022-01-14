В России предложили учредить новый праздник

В России может появиться День аниматора. Председатель правления киностудии «Союзмультфильм» и председатель правления Ассоциации анимационного кино Юлиана Слащева заявила, что просьба об учреждении нового праздника направлена властям, передает РИА Новости.

В ходе выступления на Гайдаровском форуме Слащева рассказала, что недавно узнала об условиях введения соответствующего праздника. По ее словам, чтобы учредить праздник День аниматора, по случаю исполнения в 2022 году 110 лет российской анимации, нужно, чтобы отрасль 15 лет обладала ОКВЭДом.

Однако, по ее словам, ОКВЭД, после которого индустрия считается официально оформленной в России, анимация получила в прошлом году. Это, подчеркнула Слащева, позволит Росстату «считать цифры по анимации отдельно от кино, ведь раньше это всегда было под киноотраслью».

Слащева выразила надежду на то, что День аниматора появится раньше, чем через 15 лет. «Так как есть поручение премьер-министра [о введении праздника], мы попытаемся обойти это условие», — пояснила она.

В конце декабря 2021 года президент России Владимир Путин учредил новый праздник в Вооруженных силах — День трубопроводных войск. Его будут отмечать 14 января. Указ вступил в силу 30 декабря.