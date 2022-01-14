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Лавров предсказал столкновение русских граждан Украины и НАТО

Глава МИД Лавров призвал НАТО не нарушать красные линии России

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва категорически не приемлет появления НАТО на российских границах, что произойдет после вступления Киева в альянс. По его словам, это — одна из красных линий российской стороны, пересечение которой приведет к катастрофическим последствиям. Трансляцию его пресс-конференции ведет RT.

«Все, что делает Запад в плане накачивания [украинской] власти оружием, создает у нее искушение решить вопрос Донбасса силовым путем... Участие западных инструкторов в конфликте будет переходом всех красных линий и означать прямое столкновение русских людей и военных НАТО», — убежден дипломат.

Министр добавил: даже если Украина не вступит в НАТО, появление ударных вооружений и военных баз США на ее территории или на Азовском море станет пересечением еще одной красной линии Москвы.

При этом НАТО уже в ближайшие месяцы может начать наращивать свои силы близ границ России под предлогом ситуации вокруг Украины, предупреждал ранее Лавров.

Валентина ШварцманЕлизавета Наумова
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