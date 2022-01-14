Лавров предупредил о планах НАТО нарастить силы у границ России

НАТО уже в ближайшие месяцы может начать наращивать свои силы близ границ России под предлогом ситуации вокруг Украины. Об этом предупредил глава российского МИД Сергей Лавров, передает ТАСС в пятницу, 14 января.

Ранее в январе официальный представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что Россия может распространить дезинформацию о невыполненных обязательствах или устроить провокацию для дальнейшей дестабилизации на границе с Украиной. По его словам, Москва способна пойти на такой шаг, чтобы «оправдать свои действия и создать предлог для вторжения на Украину».

До этого американский посол в России Джон Салливан заявил, что якобы «массированное стягивание» войск России к границе с Украиной создает у США ощущение чрезвычайной ситуации. Посол добавил, что ситуация на российско-украинской границе не менялась с тех пор, как директор ЦРУ Уильям Бернс приезжал в Москву в начале ноября прошлого года.