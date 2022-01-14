Белый дом отказался назвать крайние сроки для деэскалации вокруг Украины

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга отказалась называть какие-либо крайние сроки для деэскалации вокруг Украины. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, выбор стоит за российскими властями. «Собираются ли они продолжать со вторжением на Украину? Если так, то будут серьезные последствия, экономические последствия, которые будут разрушительны для экономики [России]», — заявила Псаки, отвечая на вопрос журналиста о «крайних сроках для Москвы» в этом вопросе.

Ранее в конгрессе США представили законопроект о новых санкциях против России в случае эскалации конфликта на Украине. Конгрессмены задумались о запрете на операции с первичным и вторичным госдолгом России. Также предлагают ввести санкции против банковского сектора России и газопровода «Северный поток-2». Кроме того, если ситуация обострится, США может потребовать отключить Россию от системы международных платежей SWIFT.