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Напавшего на российскую школьницу в лифте рецидивиста обвинили в разбое

СКР: в Оренбурге предъявлено обвинение мужчине, напавшему с бутылкой на 16-летнюю девочку

Фото: Aleksander Polyakov / Globallookpress.com

В Оренбурге предъявлено обвинение в разбое ранее судимому 46-летнему мужчине, напавшему с бутылкой на 16-летнюю девочку в лифте. Об этом в пятницу, 14 января, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным следствия, преступление было совершено около девяти часов вечера 12 января в подъезде многоквартирного дома на улице Геннадия Донковцева. Рецидивист вооружился стеклянной бутылкой и напал на школьницу, чтобы отнять ее телефон. Мужчина несколько раз ударил девочку по голове и выхватил мобильное устройство, однако пострадавшая начала сопротивляться и вырвала гаджет из рук злоумышленника. После этого нападавший скрылся с места преступления.

Полиции удалось задержать мужчину по горячим следам. На него было возбуждено дело по статье 162 («Разбой, совершенный с применением предмета, используемого в качестве оружия») УК РФ. Сейчас решается вопрос о помещении обвиняемого в СИЗО.

13 января сообщалось, что в Башкирии вооруженный рецидивист удерживал россиянку и ее сына в заложниках.

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Елизавета Новикова
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