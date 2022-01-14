В российском регионе пропавшую 10-летнюю девочку нашли в собачьей будке

Пропавшую 10-летнюю девочку в городе Углегорск на Сахалине нашли живой в собачьей будке, ребенок скрывался там от метели, сообщает портал astv.ru со ссылкой на сведения сотрудников полиции.

Девочка провела в будке несколько часов в ночь на 14 января. Когда российская школьница пропала, ее родители рассказали, что она любит проводить время с домашними животными.

Во время поисков правоохранители опросили местных жителей. Один из них заявил, что заметил, как девочка играла вечером с одной из собак. Сотрудники и волонтеры решили проверить ближайшие дома, где есть собаки.

Примерно в 500 метрах от дома, где живет ребенок, была найдена собачья будка. Внутри нее оказалась замерзшая школьница, она лежала в обнимку с собакой.

Спасенную россиянку сразу же доставили в больницу. Сейчас здоровью девочки ничего не угрожает.

Ранее в Кемеровской области нашли живой 15-летнюю школьницу, которая днем в пятницу, 17 сентября, ушла из социального учреждения и не вернулась.

Группа из полицейских и волонтеров обнаружила девочку увязшей в болоте в двух километрах от населенного пункта. Школьницу осмотрели врачи.

В поисках пропавшей принимали участие 150 человек. Кроме того, были задействованы болотоходы, квадроциклы, автомобили и мотоциклы.