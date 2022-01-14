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Клиентка устроила фальшивые похороны ребенка ради экономии на услуге

Женщина инсценировала мертворождение, чтобы не платить за озеленение сада

Фото: Yui Mok / Reuters

Жительница английского города Оксфорд инсценировала мертворождение и устроила фальшивые похороны ради экономии на оплате услуг ландшафтного дизайнера по озеленению сада. Об этом сообщает The Sun.

39-летняя Лора Джонсон отправила администрации кладбища письмо по электронной почте, в котором говорилось, что ее дочь Хоуп родилась мертвой, и она хотела бы похоронить ее на их кладбище. Отсутствие свидетельства о смерти ребенка женщина объяснила тем, что девочка родилась на 24 неделе беременности (в норме беременность длится 38 недель — прим. «Ленты.ру»), и документы оформлять не потребовалось.

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Владелица кладбища Хелен Персон помогла клиентке выбрать урну за 150 фунтов (15,3 тысячи рублей) и участок для захоронения. Джонсон похоронила пустую урну, в которой, как она заявляла, содержался прах ее дочери по имени Хоуп, и возложила венок на ее могилу.

Затем она обсудила с ландшафтным дизайнером Шоном Кибблом работы, которые он должен был провести в ее доме в Оксфорде. Женщина сказала ему, что не может позволить себе заплатить ему 2,1 тысячи фунтов (215 тысяч рублей), так как ее ребенок родился мертвым, и ей пришлось оплатить похороны. Специалист согласился на оплату своих услуг в рассрочку, с ежемесячным платежом в 533 фунта (54,5 тысячи рублей), но, когда он выполнил работу, денег так и не получил.

Джонсон не выплатила и 160 фунтов (16,3 тысячи рублей), которые задолжала владелице кладбища. Она отказалась оплачивать могилу и заявила, что отец ребенка бросил ее, когда она потребовала у него деньги.

В суде адвокат Джонсон заявил, что его подзащитная страдает от проблем с психическим здоровьем, включая посттравматическое стрессовое расстройство. Англичанке удалось избежать тюрьмы, так как она признала вину в мошенничестве. Суд приговорил ее к 12 месяцам общественных работ и 20 дням реабилитации. Кроме того, суд обязал Джонсон покрыть расходы в размере 350 фунтов (35,8 тысячи рублей) и выплатить задолженности Кибблу и Персон.

Ранее сообщалось, что погрязший в долгах 20-летний житель Гонконга инсценировал свое похищение, попытался получить от матери 300 тысяч гонконгских долларов (2,8 миллиона рублей) и оказался в суде. На допросе задержанные полицейскими преступники признались, что Мак сам подговорил организовать собственное похищение.

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Алиса Дмитриева
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