Украинские телеканалы накажут за советские фильмы в новогоднюю ночь

Нацсовет Украины по вопросам телевидения и радиовещания возмутился количеством русскоязычного контента в эфире украинских телеканалов в новогодние дни. Об этом пишет «Укринформ».

Отмечается, что 31 декабря 2021 года и 1 января 2022 года наблюдатели Нацсовета выявили большое количество русскоязычного контента в эфирах некоторых украинских телеканалов. «Мы разочарованы и серьезно возмущены таким количеством русскоязычного наполнения украинских телеканалов в период новогодних праздников. И это позиция не только Нацсовета и общества. Столько недовольства зрителей и жалоб мы не получали уже давно», — заявил член Нацсовета Максим Оноприенко.

Названия каналов в Нацсовете пока не разглашают, но их пообещали наказать, применив к ним предусмотренные законодательством меры. По мнению Оноприенко, такое количество русскоязычного контента в новогоднюю ночь неприемлемо. Он подчеркнул, что руководителям ТВ-компаний в условиях «российской агрессии» пора начать уважать свою аудиторию и не пытаться «"скармливать" им советские фильмы и попсу и русскоязычный контент».

Как отмечают в регуляторе, самые высокие рейтинги в новогоднюю ночь были у телеканалов «1+1» и «Украина», которые показывали передачи собственного производства. На предпоследнем месте оказался телеканал СТБ, который, как утверждают в Нацсовете, потерял часть зрителей из-за советских фильмов, а вот телеканал «Интер» по той же причине в эти дни получил более высокие рейтинги, чем обычно.

Ранее уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Кремень заявлял, что русскоязычные фильмы и сериалы без дубляжа на украинском представляют угрозу национальной безопасности и должны исчезнуть с телеканалов.