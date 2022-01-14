Полицейский в Петербурге задержан по подозрению в педофилии

Сотрудника транспортной полиции задержали в Санкт-Петербурге по подозрению в педофилии, возбуждено дело по статье 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ. Об этом в пятницу 14 января, сообщает «Фонтанка».

По данным издания, речь идет о 35-летнем оперативнике одного из линейных отделов полиции на транспорте. Его задержали 14 января. Мужчина с 2013-го по 2017 год жил вместе с семьей брата в одной квартире на Товарищеском проспекте. Там он оказывал «взрослые знаки внимания» падчерице брата, которой на момент начала событий было около семи лет. Следствие полагает, что он оказал негативное влияние на психическое развитие ребенка.

В полицию с заявлением обратилась сама пострадавшая, когда ей исполнилось 16 лет. Подозреваемый задержан, но мера пресечения ему еще не избрана.

Ранее сообщалось, что в Москве задержан гражданин США по подозрению в сексуальном насилии над детьми. О произошедшем сообщила бывшая жена 64-летнего подозреваемого: сотрудница нефтяной компании рассказала, что сыновья 2010 и 2014 годов рождения подверглись развратным действиям своего отца с 2014-го по 2018 год, когда гостили у него в США.