«Единая Россия» предложила отложить рассмотрение законопроекта о QR-кодах

«Единая Россия» ознакомилась с поправками, которые правительство вносит в законопроект о QR-кодах в общественных местах. Партия считает их правильными, однако рассмотрение документа считает необходимым отложить. Об этом рассказал секретарь Генсовета «ЕР» Андрей Турчак, его цитирует пресс-служба партии.

Он отметил, что сам законопроект и поправки к нему готовились в условиях четвертой волны коронавируса, связанной с распространением штамма дельта. «На сегодняшний день мы видим, что происходит во всем мире. Можем прогнозировать определенное развитие событий по этому сценарию — он связан с новым штаммом коронавирусной инфекции омикрон», — пояснил Турчак.

Как подчеркнул представитель партии, в настоящее время следует сконцентрироваться на помощи гражданам: пенсионерам, одиноко проживающим людям, многодетным семьям — всем тем, кому «ЕР» помогала на протяжении двух лет пандемии.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что правительство совместно с «Единой Россией» решили отложить рассмотрение законопроекта о ковид-сертификатах во втором чтении в Государственной Думе в связи с эпидемиологической ситуации в стране.