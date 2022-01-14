В США сочли Украину препятствием для улучшения отношений с Россией

Майкл Киммейдж, бывший дипломат и профессор Католического университета Америки (США), назвал Украину препятствием на пути к улучшению отношений с Россией. В интервью «Ленте.ру» аналитик предположил, что дипломатия сама по себе не изменит отношение Запада к Украине таким образом, как хотелось бы России.

По его словам, российский президент Владимир Путин четко дал понять, что хочет видеть Украину нейтральной страной, не являющейся членом НАТО. При этом, хотя на Западе и не ожидают скорого вступления в альянс Украины, от политики «открытых дверей» там не откажутся.

Киммейдж предположил, что Россия стягивает войска к границе с Украиной, потому что рассматривает возможность использования военной силы в случае, если у нее не получится достичь желаемого при помощи дипломатии. «Если это случится, то это станет весьма драматическим примером того, как Украина стала источником напряженности и противостояния между Россией и Западом», — счел он.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил о планах Вашингтона в ближайшие сутки озвучить данные о сценарии нападения на Украину, который якобы готовит Россия. По словам Салливана, речь может идти о фабрикации Москвой оснований для того, чтобы обвинить Киев в подготовке неизбежной атаки на российские силы на востоке.