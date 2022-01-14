Стали известны подробности о новой функции WhatsApp

Журналисты портала WABetaInfo раскрыли новые подробности о функции WhatsApp «Реакция», позволяющей пользователям реагировать на сообщения. Нововведение обнаружили в бета-версии мессенджера для смартфонов под управлением iOS.

По данным портала, в версии WhatsApp под номером 22.2.72 появилась возможность включать и отключать уведомления о реакциях в переписках. При этом точная дата ее выпуска, как и в целом самой функции «Реакция», пока не раскрывается.

Как сообщает ресурс 9to5mac, юзеры смогут оставлять только одну реакцию на сообщение. В распоряжении у них будет всего шесть смайликов: «Нравится», «Люблю», «Смеюсь», «Грущу», «Удивлен» и «Спасибо». Также стало известно о том, что пользователи смогут увидеть в групповом чате реакции всех собеседников на сообщение.

О том, что в WhatsApp начали разрабатывать функцию, с помощью которой юзеры смогут реагировать на сообщения, сообщалось 25 августа. После тестирования новая опция будет доступна для устройств на Android и iOS.