Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин получил новую должность в «Зените». Об этом ТАСС сообщил генеральный директор команды Александр Медведев.

Аршавин стал заместителем генерального директора клуба по спортивному развитию. «Он по-прежнему будет заниматься повышением эффективности работы вертикали молодежного и детско-юношеского футбола и доведением воспитанников "Газпром-Академии" до основной команды клуба», — пояснил Медведев.

С августа 2020 года экс-футболист занимал пост директора департамента по развитию молодежного футбола. Ранее он работал в качестве советника генерального директора по молодежному футболу.

Аршавин выступал за сине-бело-голубых с 1999 по 2008 и с 2012 по 2015 годы. В составе клуба он трижды становился чемпионом России, а также завоевывал Кубок и Суперкубок УЕФА в 2008 году. Также Аршавин играл за лондонский «Арсенал», краснодарскую «Кубань» и казахстанский «Кайрат».