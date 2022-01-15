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Путин поручил кабмину разработать идеи по маршруту до Баренцева моря

Президент Путин поручил разработать идеи железнодорожного маршрута до Баренцева моря

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 10 мая разработать идеи и представить предложения по созданию железнодорожного маршрута до выхода к Баренцеву морю в районе бухты реки Индиги. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Согласно документу, глава государства поручил обратить внимание на необходимость создания железнодорожного маршрута до выхода к Баренцеву морю.

В соответствии с поручением президента доклад должен быть представлен до 10 мая. Ответственным за исполнение поручения был назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

Ранее стало известно, что из Йошкар-Олы после пресс-конференции Путина запустили новые маршруты. В частности, первая группа вагонов отправилась из Йошкар-Олы в Нижний Новгород и Санкт-Петербург 28 декабря. В обратном направлении, из Санкт-Петербурга в Йошкар-Олу, составы начали курсировать с 30 декабря.

23 декабря на пресс-конференции к президенту обратились по поводу создания новых маршрутов из Йошкар-Олы в другие регионы. Журналист, задававший вопрос, подчеркнул, что на тот момент из города ходил только один прямой поезд в Москву. Путин пообещал поручить главе РЖД Олегу Белозерову оценить железнодорожную связанность регионов.

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Дарья Кучерявых
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