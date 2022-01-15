Украинским военным раздадут оружие в рамках плана на «непредсказуемый случай»

Силы территориальной обороны Украины (СТО) 15 января получат оружие. Сначала его выдадут военнослужащим, которые дислоцируются в приграничных областях, а к февралю его получат подразделения по всей стране. Об этом депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Федор Вениславский заявил в эфире канала «Эспресо».

«Завтра (15 января — прим. "Ленты.ру") во всех пограничных областях Украины бригады уже должны по тем нормативным указаниям, приказам и актам получить и оружие, и понимать места дислокации», — сообщил госслужащий. Он также подчеркнул, что эту информацию подтвердили командующие СТО.

По словам Вениславского, военно-политическое руководство Украины сейчас «разрабатывает план действий на любой непредсказуемый случай». Он также выразил сожаление, что с 2014 года этим в Киеве никто не занимался.

На данный момент террбаты находятся в стадии формирования и комплектации, так как отдельным родом войск Вооруженных сил Украины они стали только с 1 января 2022 года. Пока что СТО не имеют оружия.

По мнению военного журналиста Семена Пегова, которое он выразил в своем Telegram-канале, большая часть сил территориальный обороны состоит из «откровенных националистов».

Согласно закону «Об основах национального сопротивления», СТО будут действовать вне районов боевых действий, однако, по решению президента Украины, бойцов смогут подключать и к другим задачам. Силы будут формироваться из постоянных вооруженных сил и резервистов. Последние продолжать работать на гражданских должностях, однако будут получать жалование за участие в учениях и выполнение плана боевой подготовки.