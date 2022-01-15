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Эмигрантка родила ребенка на борту самолета

BBC: доктор из Канады приняла роды у эмигрантки на борту ночного рейса в Уганду

Фото: Soeren Stache / Globallookpress.com

Доктор Аиша Хатиб из Канады поделилась историей о том, как приняла роды у эмигрантки из Уганды на борту ночного рейса в Энтеббе. У девушки начались роды через час после того, как самолет вылетел из города Доха в Катаре, передает «Би-би-си».

Отмечается, что она возвращалась домой из Саудовской Аравии и готовилась родить своего первого ребенка. Однако у девушки начались преждевременные схватки на сроке в 35 недель, и на борту начали искать врача. Доктор Хатиб рассказала, что увидела толпу, собравшуюся вокруг пациентки, и подумала, что произошло что-то критическое, вроде сердечного приступа. «Подойдя ближе, я увидела девушку, лежащую на сиденье ногами к окну. Ребенок уже был на подходе», — вспоминает медик.

Ей помогали еще два пассажира — медсестра онкологического отделения и педиатр из организации «Врачи без границ» (Doctors Without Borders). Спустя некоторое время малыш появился на свет, пассажиры самолета начали аплодировать. Девочка родилась здоровой и была названа Миракл (в переводе с английского «чудо») Аиша — в честь врача, принимавшей роды.

Ранее россиянка родила ребенка в самолете, следовавшем из Санкт-Петербурга в Наманган (Узбекистан). У пассажирки авиакомпании «Аэрофлот» во время перелета начались схватки. На помощь женщине пришли бортпроводники и успешно помогли ей родить прямо на борту лайнера.

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Дарья Кучерявых
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