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В Казахстане уволили грозившего лишить Европу нефти чиновника

Вице-министр энергетики Казахстана Карагаев освобожден от должности

Фото: «Пресс-служба Премьер-Министра Республики Казахстан»

В Казахстане освобожден от должности вице-министр энергетики Жумбай Карагаев. Об этом сообщили в пресс-службе премьер-министра республики.

«Постановлением Правительства Республики Казахстан Карагаев Жумабай Габбасович освобожден от должности вице-министра энергетики Республики Казахстан», — говорится в сообщении. Причина увольнения не уточняется.

Ранее политолог Ербол Едилов со ссылкой на собственные источники сообщил, что Карагаев был задержан вместе с другими лицами, «причастными к необоснованному повышению цен на сжиженный газ в Мангистауской области».

В августе 2021 года чиновник пригрозил лишить Европейский союз казахстанской нефти. По его словам, если ЕС введет углеродный налог, то республика переориентирует поставки в Китай и страны Юго-Восточной Азии.

В начале 2022 года в Казахстане резко выросли цены на газомоторное топливо. Это вызвало массовые протесты в ряде регионов страны, в том числе Мангистауской области. Постепенно социально-экономические требования сменились политическими, в том числе об уходе из политики первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, а митинги переросли в беспорядки.

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Варвара Кошечкина
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