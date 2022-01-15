Оценена вероятность новых беспорядков в Казахстане

В странах бывшего СССР существует вероятность массовых беспорядков по казахстанскому сценарию, предположил политтехнолог Марат Баширов в разговоре с «Лентой.ру». По его оценке, новые волнения именно в Казахстане в ближайшее время невозможны.

Спокойствие Казахстана

Баширов оценил вероятность рецидива протестов в Казахстане как довольно незначительную. По его словам, Токаеву удалось взять под полный контроль силовые органы, поставив везде своих людей. Теперь не только высшие чины, но и рядовые силовики не сомневаются, что именно он продолжит руководить страной. Особенно ясно это стало после прибытия миротворцев ОДКБ, уверен Баширов.

Эта история очень отличается от всех остальных, казалось бы, похожих. Таких как в Грузии, Белоруссии, на Украине Марат Баширов Политтехнолог

«Во-первых, здесь протесты были не очень-то подготовлены. А во-вторых, руководство страны предприняло довольно нестандартные действия. Если мы вспомним, то Янукович ведь очень долго колебался, прежде чем отреагировать на действия на Майдане», — сказал политтехнолог.

В Белоруссии произошло то же самое, считает Баширов. Там Лукашенко долго не верил, что будут реальные волнения, отметил политтехнолог. По его словам, глава Белоруссии начал предпринимать системные действия только через два-три дня после старта протестов — когда понял, что на сторону народа начинают переходить силовики и что существует реальная угроза захвата органов управления и ключевых объектов инфраструктуры.

«Второе даже важнее. Потому что тот, кто управляет жизнеобеспечением, тот управляет и городами», — подчеркнул Баширов.

Риски в странах бывшего СССР

Баширов считает, что протесты на территории стран бывшего СССР все еще остаются возможными. Правда, не по украинскому или белорусскому, а именно по казахстанскому сценарию. По словам политтехнолога, там в беспорядках участвовало много радикальных мусульман.

«Есть огромное число людей, которые прошли боевую выучку в Сирии и Афганистане, вернулись на родину и сейчас находятся в таких спящих ячейках, потенциально способных навести серьезного шороха в любой республике. Важным фактором здесь является и то, что американцы ушли из Афганистана, в результате чего была разрушена вся система разведки. Никто не знает, что происходит внутри региона», — считает политтехнолог.

Опасность радикализма здесь, по его словам, в другом принципе управления, который ориентирован на мнение лидеров тейпов.

«Когда мы говорим о Путине, Мишустине, Матвиенко, Володине, мы понимаем, что они не являются членами нашего сообщества, семьи, тейпа, рода. Это просто люди, обладающие легитимными правами предпринимать регуляторные решения на основании закона. У мусульман же определенный религиозный лидер может высказывать свое мнение относительно социальных протестов, и именно этим, а не законом, будут руководствоваться люди», — сказал Баширов.

Акции протеста в Казахстане начались 2 января из-за резкого повышения цен на газ для автомобилей. Экономические требования митингующих быстро сменились политическими, в частности, об уходе бывшего президента страны Нурсултана Назарбаева из политики. Вспыхнули массовые беспорядки, в ряде городов фиксировались атаки мародеров.