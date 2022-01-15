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В Кисловодске нашли тело полуторагодовалого ребенка с ножевыми ранениями

СК: в Кисловодске задержали мужчину, подозреваемого в убийстве полуторагодовалого ребенка

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

На лестничной клетке общежития в Кисловодске жильцы нашли тело полуторагодовалого ребенка с ножевыми ранениями. Мужчину, подозреваемого в его убийстве, задержали. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Ставропольскому краю.

Подозреваемым оказался 54-летний местный житель. По данным следствия, утром семья оставила ребенка с няней, которая проживала с сожителем. По какой причине мужчина убил мальчика, в настоящий момент не сообщается. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство малолетнего»). Расследование продолжается.

В свою очередь Telegram-канал «112» сообщает, что подозреваемый находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Мужчина, по данным СМИ, нанес ребенку порядка девяти ножевых ранений.

Ранее сообщалось, что в поселке Зенгино Кировской области 31-летний отец зарезал пятилетнего сына, после чего покончил с собой. Преступление было совершено днем 11 января в тот момент, когда жена мужчины уехала в больницу со старшим сыном. О случившемся в полицию сообщили соседи. Прибывшие на вызов полицейские обнаружили предсмертную записку.

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Дарья Кучерявых
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