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Моргенштерн и его жена намекнули на вечеринку с Дуровым

Жена рэпера Моргенштерна намекнула в Instagram на вечеринку с Дуровым, оценив его виллу

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Жена рэпера Моргенштерна Дилара Зинатуллина намекнула в сторис Instagram на вечеринку с российским предпринимателем, основателем Telegram Павлом Дуровым. В своем блоге она оценила его виллу, однако спустя несколько часов девушка удалила сторис.

На черном фоне жена Моргенштерна написала: «Паша Дуров — топ, и его вилла тоже». Другие подробности Дилара оставила вне блога.

До этого сам исполнитель намекал на времяпрепровождение с основателем Telegram. 14 января он опубликовал на своем YouTube-канале новый клип «Почему?». В клипе Моргенштерн ездит на «Жигулях» по пустыням ОАЭ, отдыхает на пляже, а также становится героем игры Super Mario. В одном из куплетов он упомянул Дурова.

«Я вчера пил вино на вилле у Паши Дурова, он просит передать вам, что стену не вернет уже (имеется в виду стена в социальной сети "ВКонтакте" — прим. "Ленты.ру")», — зачитал рэпер.

Кроме того, несколько дней назад Моргенштерн поддержал блокчейн-проект TON (The Open Network), созданный командой Дурова. В своем Instagram исполнитель отметил, что «плотно заобщался с ребятами из TON», после чего и решил вложиться в криптопроект. В его Telegram-канале «Не Моргенштерн» сообщалось, что Моргенштерн вложил в TON десять миллионов рублей.

Ранее Моргенштерн запустил собственное СМИ под названием «Не Моргенштерн». Он заявил, что устал от однообразных изданий, поэтому захотел запустить свое «свободное, честное, прогрессивное, инновационное» СМИ.

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Дарья Кучерявых
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