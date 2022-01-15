России предложили создать соизмеримый по силам с оригиналом аналог НАТО

России необходимо послать НАТО мощный сигнал, создав соизмеримый по силам с оригиналом аналог альянса путем усовершенствования ОДКБ. С таким предложением в интервью изданию «Украина.ру» выступил белорусский политолог Всеволод Шимов.

«Наилучшим ответом, на мой взгляд, была бы трансформация ОДКБ в аналог НАТО, то есть в организацию с координированным управлением войсками, общей политикой вооружений и постоянными базами на территории стран-участниц. Это действительно стало бы сигналом, что вокруг России формируется устойчивый военно-политический блок. Увы, пока это не так, и ОДКБ скорее остается этаким военным "клубом"», — заявил эксперт.

Он отметил, что хорошим примером, показывающим недостатки ОДКБ в нынешнем виде, является недавняя ситуация с вводом и поспешным выводом сил организации из Казахстана, которая оказалась слабо организована, однако подобный опыт стоит принять во внимание и учиться на нем. Также, по его мнению, значительным «повышением ставок» являлось бы размещение в Белоруссии ядерного арсенала, однако Шимов отметил, что это вряд ли случится.

Ранее военный эксперт Александр Жилин заявил, что в этом году НАТО планирует имитацию размещения на Украине своих военных комплексов и баз, а Россия, в свою очередь, не станет требовать от Запада чего-то экстраординарного. Он заявил, что несмотря на то, что генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг обозначил, что организация уже приняла решение о принятии в свои ряды Украины и Грузии, это не означает серьезных шагов и является лишь «игрой на нервах» Москвы.